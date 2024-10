Quotidiano.net - Bufera sul Washington Post, lettori in fuga e rivolta dei giornalisti per il mancato endorsement a Harris

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – La neutralità si paga a caro prezzo: ecco quello che sta affrontando il leggendario WP, un’ondata di fortissime polemiche. Non si ferma, infatti, laalper la decisione, annunciata a sorpresa dal suo editore William Lewis, che il giornale non avrebbe dato, interrompendo una tradizione decennale, il suo sostegno a uno dei due candidati alla Casa Bianca. TOPSHOT - US Vice President and Democratic presidential candidate Kamalagestures as she speaks at the James R Hallford Stadium in Clarkston, Georgia on October 24, 2024. (Photo by Drew ANGERER / AFP) Il racconto sui social E’ lo stessoa raccontare come nel weekend sia cresciuta sui social media la protesta dei, che pubblicano gli screenshot della cancellazione degli abbonamenti.