Brutto incidente per la campionessa italiana, è gravissima (Di lunedì 28 ottobre 2024) Brutto incidente per la campionessa italiana, è gravissima – Gravissimo incidente in Val Gardena. Una sciatrice del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, Matilde Lorenzi, 20 anni, è rimasta gravemente ferita in un incidente sulle piste della Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento. L'articolo Brutto incidente per la campionessa italiana, è gravissima proviene da TvZap. Tvzap.it - Brutto incidente per la campionessa italiana, è gravissima Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)per la, è– Gravissimoin Val Gardena. Una sciatrice del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, Matilde Lorenzi, 20 anni, è rimasta gravemente ferita in unsulle piste della Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento. L'articoloper la, èproviene da TvZap.

Brutto incidente per la campionessa italiana, è gravissima

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grave incidente sulle piste in Val Senales per la giovane sciatrice Matilde Lorenzi, promettente 20enne del gruppo sportivo dell’Esercito, attualmente in condizioni critiche. È successo oggi, durante una sessione di allenamento sulla pista Gravand ... (Caffeinamagazine.it)

Non ce l’ha fatta Paola Sanna, la 26enne rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale lunedì scorso, 26 agosto. Secondo quanto è stato ricostruito, il sinistro era avvenuto poco prima delle 23 sulla statale 291 Sassari-Alghero, nei pressi ... (Caffeinamagazine.it)

Piemontese, 20 anni, Matilde Lorenzi, campionessa italiana assoluta in SuperG, deve ancora esordire in coppa del mondo. Tesserata per l'Esercito, era reduce dagli allenamenti in Patagonia e da qualche ... (corriere.it)

Il mondo dello sci in ansia per le condizioni di Matilde Lorenzi, campionessa italiana di SuperG (titolo conquistato lo scorso 26 marzo agli Assoluti della Val Sarentino, in provincia di Bolzano) rima ... (sport.virgilio.it)

Una caduta bruttissima, in val di Senales. I soccorsi, la preoccupazione. Matilde Lorenzi, 20 anni, sciatrice del gruppo sportivo dell'Esercito Italiano, è rimasta gravemente ferita sulle piste ... (repubblica.it)