Amanda, Helena, Iago, Jessica, Giglio o MariaVittoria: cosa dicono i sondaggi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera, durante la decima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini darà il benvenuto alla nuova concorrente Federica Petagna e annuncerà il ritorno dalla Spagna di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che torneranno in qualità di coppia di fidanzati. Inoltre svelerà l’esito del televoto che vede in sfidaLecciso,Prestes,Garcia,Morlacchi, Lucali eMinghetti. Federica Petagna nuova concorrente del Grande Fratello: ecco quando entrerà https://t.co/LWSVKCNvtQ #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 25, 2024 Il televoto non è eliminatorio, ma servirà a dare l’immunità a due di loro che dovranno poi fare “una scelta difficile”. I due, molto probabilmente, saranno chiamati a indicare chi mandare al televoto eliminatorio fra gli altri quattro rimasti.