Aggressioni al personale sanitario Quadruplicate quelle fisiche | I più a rischio gli infermieri

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Di episodi ce ne sono stati tanti. Dall’infermiera del 118 aggredita a Cervia a fine aprile alle numerose liti al Pronto soccorso. E poi i casi in cui la violenza è verbale, che fanno meno rumore ma che non per questo vanno sottovalutati. Negli ultimi anni si è iniziato a parlare sempre più spesso dellenella sanità, e non è un caso: "Se facciamo il paragone tra il 2019 e il 2023 – dice Paolo Palmarini, segretario generale della Uilfpl Emilia-Romagna – ci accorgiamo che nel 2019 erano state in totale 357, nel 2023 invece 693. Ovvero +94,11%". Il dato comprende le, verbali e contro i beni in tutta l’Ausl Romagna. Si può ipotizzare che la provincia di Ravenna pesi per circa un terzo, con circa 120nel 2019 e 230 nel 2023.