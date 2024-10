Adrian Dogariu Gabi, il centauro morto nello scontro con due auto in via della Solfarata (Di lunedì 28 ottobre 2024) Stava procedendo in sella a una moto verso Pomezia, proveniente dalla zona dei Castelli romani. Poi il tragico impatto con due auto. Per Adrian Dogariu Gabi, 29 anni, non c'è stato nulla da fare. L'incidente mortale è avvenuto ieri, domenica 27 ottobre, intorno alle 13,30 in via della Solfarata Romatoday.it - Adrian Dogariu Gabi, il centauro morto nello scontro con due auto in via della Solfarata Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Stava procedendo in sella a una moto verso Pomezia, proveniente dalla zona dei Castelli romani. Poi il tragico impatto con due. Per, 29 anni, non c'è stato nulla da fare. L'incidente mortale è avvenuto ieri, domenica 27 ottobre, intorno alle 13,30 in via

Da Adrian Gabi Dogariu a Michele Comandini, che aveva solo 17 anni. Fino a Mario Terlizzese, 41 anni, i cui organi saranno donati ... (roma.repubblica.it)

