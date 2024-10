Inter-news.it - Zielinski supera Asllani per Inter-Juventus: scelta in una doppia ottica

(Di domenica 27 ottobre 2024) In seguito all’allenamento nella giornata di ieri, salgono le quotazioni di Piotrdal primo minuto. E, di riflesso, scendono quelle di Kristjan, giudicato ancora non al 100% per partire da titolare indi questa sera alle 18 BALLOTTAGGIO VERSO LA RISOLUZIONE – La corsa a due per una maglia da titolare intra Piotre Kristjansembra sempre più avere il suo vincitore. Dovrebbe infatti essere il polacco a prendere il posto di Hakan Calhanoglu davanti alla difesa. Nonostante il rientro in gruppo, infatti, per l’albanese il dolore al ginocchio non è ancora passato al 100%. Questo porta Simone Inzaghi a non volersi prendere rischi inutili. Ma anche a non sacrificare Nicolò Barella ancora nel ruolo di play.