Zelensky: “Putin non si ferma, Ucraina in guerra contro Corea del Nord” (Di domenica 27 ottobre 2024) "Da un giorno all'altro i soldati NordCoreani potrebbero presentarsi sul campo di battaglia per combattere contro l'Ucraina" "Faremo la guerra contro la Corea del Nord in Europa". Volodymyr Zelensky prepara l'Ucraina allo scontro con il nuovo nemico: non solo la Russia, ora Kiev ha un nuovo avversario sul campo. Migliaia di soldati NordCoreani, probabilmente 12mila, Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Da un giorno all'altro i soldatini potrebbero presentarsi sul campo di battaglia per combatterel'" "Faremo laladelin Europa". Volodymyrprepara l'allo scon il nuovo nemico: non solo la Russia, ora Kiev ha un nuovo avversario sul campo. Migliaia di soldatini, probabilmente 12mila,

