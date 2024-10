Visione: Paul Bettany svela quando inizieranno le riprese della nuova serie (Di domenica 27 ottobre 2024) Paul Bettany condivide un nuovo aggiornamento sulla prossima serie su Visione dei Marvel Studios ed esprime la sua opinione su Agatha All Along. Paul Bettany tornerà a vestire i panni di Visione per una nuova serie Disney+ (lo show era precedentemente noto come Vision Quest, ma questo non è il suo titolo ufficiale), e l'attore ha ora condiviso alcuni aggiornamenti sul progetto durante un'intervista con THR. Sebbene abbia rifiutato di discutere i dettagli della trama, Bettany ha rivelato che le riprese inizieranno l'anno prossimo. "Stiamo preparando qualcosa di cui sono davvero entusiasta", ha detto, prima di aggiungere di non poter dire di più perché "gli spioni fanno una brutta fine". A Bettany è stato anche chiesto dell'attuale serie Disney+ del MCU, Agatha All Movieplayer.it - Visione: Paul Bettany svela quando inizieranno le riprese della nuova serie Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024)condivide un nuovo aggiornamento sulla prossimasudei Marvel Studios ed esprime la sua opinione su Agatha All Along.tornerà a vestire i panni diper unaDisney+ (lo show era precedentemente noto come Vision Quest, ma questo non è il suo titolo ufficiale), e l'attore ha ora condiviso alcuni aggiornamenti sul progetto durante un'intervista con THR. Sebbene abbia rifiutato di discutere i dettaglitrama,ha rivelato che lel'anno prossimo. "Stiamo preparando qualcosa di cui sono davvero entusiasta", ha detto, prima di aggiungere di non poter dire di più perché "gli spioni fanno una brutta fine". Aè stato anche chiesto dell'attualeDisney+ del MCU, Agatha All

