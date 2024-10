Isaechia.it - Uomini e Donne, Leonardo Greco svela in che rapporti è rimasto con Diletta Pagliano e Barbara Barbieri e cita la famosa esterna al Pronto Soccorso

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha rilasciato un’intervista ai microfoni di FanPage ed è tornato a parlare del suo percorso all’interno del dating show. Lo storico ex tronista diha in primis ricordato il momento dei provini: Prima ero stato uno dei corteggiatori di Giada Toffano, mia nonna aveva mandato le mie foto alla redazione ed ero stato scelto. A circa un anno dalla fine di quel percorso, mi richiamarono per fare il tronista perché ero piaciuto alla redazione e al pubblico, ma rifiutai perché nel frattempo mi ero sposato. Furono loro a contattarmi dopo tempo, per casualità. E infatti non mi sono mai sentito un vero tronista, mi sentivo solo. Non ero il classico belloccio, misterioso e inarrivabile. Ero lì solo per vivermi una storia.