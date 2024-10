Gaeta.it - Tragico evento ad Afragola: una bimba di 10 mesi trovata senza vita, aperta un’autopsia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, la comunità diè stata scossa dalla notizia del decesso di unadi soli 10. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, la piccola è morta per cause naturali, ma è stata dispostaal fine di accertare con esattezza le circostanze del decesso. Le indagini sono state avviate per fare piena luce su quanto accaduto. Questoavvenimento ha suscitato profonda commozione tra i residenti del rione Salicelle, dove è avvenuto il drammatico episodio. L’intervento delle forze dell’ordine Nella mattinata di oggi, il personale del commissariato di polizia locale è intervenuto nel rione Salicelle, precisamente nell’isolato 1, a seguito della segnalazione del decesso da parte degli operatori del 118.