Regionali 2025 De Luca | Mi ricandido per impedire che la Campania torni indietro di decenni

"La cosa è molto più semplice di quella che sembra e vogliono far apparire: mi ricandido per dare continuità, fiducia e dignità alla Campania". Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, concludendo ad Avellino la festa provinciale de l'Unità.

