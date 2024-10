Probabili formazioni Atalanta-Monza | decima giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi, match delladi. Alle ore 20.45 di mercoledì 30 ottobre, con diretta tv su Dazn in esclusiva, è in programma un interessantissimo derby lombardo tra la Dea, obbligata a vincere per le proprie ambizioni di classifica, e i brianzoli che stanno pian piano ingranando. Chi trionferà al Gewiss Stadium? Sportface seguirà l’incontro con tutti gli aggiornamenti del caso, per il momento scopriamo assieme le possibili scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Alessandro Nesta.– Di nuovo in casa la Dea e Gasperini potrebbe preparare un certo turnover. Davanti Zaniolo vuole spazio, così come Samardzic.– Pessina a centrocampo, davanti c’è Mota con Maldini che torna dopo lo stop fisico alla spalla e Djuric nel terzetto di Nesta. Bondo squalificato.