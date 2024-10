Tutto.tv - Pechino Express 2025: partono le riprese della nuova avventura

(Di domenica 27 ottobre 2024) La carovana diè pronta a ripartire per unaed entusiasmante, le cuisono appena iniziate. Lo show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, tornerà nelin esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con un’edizione dal tema “Fino al tetto del mondo”. Questo viaggio vedrà nove coppie sfidarsi in una delle rotte più suggestive e impegnative di sempre, attraversando tre paesi diversi e spingendosi fino alle imponenti vette dell’Himalaya. Una rotta spettacolare: dalle Filippine al Nepal L’itinerario di quest’anno promette emozioni straordinarie. I concorrenti partiranno dalle acque cristalline delle Filippine per poi attraversare il nordThailandia e raggiungere il Nepal, in un crescendo di difficoltà e scenari mozzafiato.