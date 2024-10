Oasport.it - Pallanuoto: l’AN Brescia batte 11-8 l’Ortigia nel posticipo della terza giornata di A1

(Di domenica 27 ottobre 2024) Big match neldomenicadel campionato di Serie A1 dimaschile. In Sicilia resta a punteggio pienoche fa tre su trendo per 11-8. Squadra di Sandro Bovo trascinate dalle reti del giovane Balzarini. Lombardi che restano in vetta alla classifica assieme ai campioni d’ItaliaPro Recco a quota nove punti. CC ORTIGIA 1928-AN8-11 CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 2, L. Giribaldi, G. La Rosa 1, S. Di Luciano, A. Bitadze, Kalaitzis, A. Carnesecchi 2, E. Campopiano 1, Y. Inaba 2, F. Scordo, C. Napolitano, D. Ruggiero, G. Marangolo. All. Piccardo AN: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 2, S. Guerrato, F. Faraglia, A. Balzarini 3, T. Gianazza, V. Dolce 3, M. Giri, J. Alesiani 2, F. Ferrero 1, M. Irving, N. Gitto, P. Borsarini. All.