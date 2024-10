"Non so perché l’ho fatto": la confessione dell’assassino di Sara (Di domenica 27 ottobre 2024) Avrebbe colpito mortalmente Sara Centelleghe con 11 forbiciate, lasciandola agonizzante in una pozza di sangue. Ma non sa spiegare il motivo di tanta ferocia. "Ancora non si capacita della motivazione", ha detto all’Adnkronos il legale di Jashan Deep Badhan, il 19enne arrestato per l’omicidio Bresciatoday.it - "Non so perché l’ho fatto": la confessione dell’assassino di Sara Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Avrebbe colpito mortalmenteCentelleghe con 11 forbiciate, lasciandola agonizzante in una pozza di sangue. Ma non sa spiegare il motivo di tanta ferocia. "Ancora non si capacita della motivazione", ha detto all’Adnkronos il legale di Jashan Deep Badhan, il 19enne arrestato per l’omicidio

