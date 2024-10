Mutui non pagati e case pignorate. Chi sono e dove vivono i super indebitati di Roma (Di domenica 27 ottobre 2024) A Roma e provincia sono sempre di più le famiglie che si espongono al pignoramento e conseguente messa all'asta dell'abitazione di proprietà, a causa di un forte indebitamento. Che nel giro di pochi mesi, a causa dell'accumularsi delle scadenze non rispettate, diventa un incubo. Ma chi sono Romatoday.it - Mutui non pagati e case pignorate. Chi sono e dove vivono i super indebitati di Roma Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ae provinciasempre di più le famiglie che si espongono al pignoramento e conseguente messa all'asta dell'abitazione di proprietà, a causa di un forte indebitamento. Che nel giro di pochi mesi, a causa dell'accumularsi delle scadenze non rispettate, diventa un incubo. Ma chi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casa, è emergenza: crollano mutui e acquisti, esplode il numero degli sfratti e 16mila famiglie sono in attesa di un alloggio popolare / VIDEO - Un'autentica emergenza. Dal tredicesimo rapporto di monitoraggio sulla condizione abitativa “Abitare in Toscana”, curato dalla Regione insieme ad Anci e Irpet e presentato nell'auditorium di ... (firenzetoday.it)

Crollano le compravendite e gli acquisti con mutuo in Toscana. Ristagna il mercato degli affitti - E’ quanto emerge dal rapporto “Abitare in Toscana”, relativo all’anno 2023, presentato a Firenze. Sfratti in aumento del 163% in un anno ... (lanazione.it)

Voucher mutuo per acquistare casa, sono in molti a non saperlo e non lo chiedono - La banca rilascia il voucher mutuo per acquistare casa, una grande opportunità poco conosciuta ma che semplifica l'intero iter. (designmag.it)

Piano casa, benefit da 5mila euro a neoassunti che si trasferiscono oltre 100 chilometri - La manovra introduce il nuovo regime per il 2025 dei fringe benefit esentasse, confermando la soglia di mille euro per la generalità dei lavoratori e di 2mila euro per chi ha figli a carico ... (ilsole24ore.com)