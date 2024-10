Morto in Vespa a 15 anni, fissati i funerali di Kevin Gentilin: «Non sarà un addio» (Di domenica 27 ottobre 2024) Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dov'erano ma ovunque noi siamo. Si apre con queste parole l'epigrafe di Kevin Gentilin il ragazzo di soli 15 anni Morto venerdì mattina, 26 ottobre, mentre era diretto a scuola in sella alla sua Vespa. Fatale l'impatto con una Fiat Bravo lungo via Trevisotoday.it - Morto in Vespa a 15 anni, fissati i funerali di Kevin Gentilin: «Non sarà un addio» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dov'erano ma ovunque noi siamo. Si apre con queste parole l'epigrafe diil ragazzo di soli 15venerdì mattina, 26 ottobre, mentre era diretto a scuola in sella alla sua. Fatale l'impatto con una Fiat Bravo lungo via

