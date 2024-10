Sport.quotidiano.net - Milan, con il Napoli è emergenza: fuori anche Gabbia

(Di domenica 27 ottobre 2024)o, 27 ottobre 2024 - Tegola per ilin vista del big match contro ildi martedì sera (ore 20.45) contro il. Durante l'allenamento mattutino, infatti, si è fermato: problema muscolare al polpaccio, salterà la sfida contro Lukaku e compagni. Il difensore, sempre per un fastidio al polpaccio, aveva saltato l'ultima partita di campionato contro l'Udinese, mentre aveva giocato in Champions contro il Bruges. Al suo posto, Pavlovic in vantaggio su Thiaw. Cerottiin attacco, poi Abraham non dovrebbe riuscire a superare la forte contusione alla spalla rimediata sabato 19 ottobre.