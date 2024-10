Ilrestodelcarlino.it - Megabox, vietato rilassarsi. C’è la matricola Talmassons

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nella quarta giornata del campionato di A1 Tigotà di volley laOndulati del Savio Vallefoglia gioca in trasferta oggi alle ore 17 contro la Cda, che domenica scorsa ha strappato la prima storica vittoria sul campo di Bergamo. Anche le tigri di Vallefoglia hanno messo a segno una preziosa vittoria contro Busto Arsizio, e si sono attestate a metà classifica. Così presenta la partita il viceallenatore dellaDomenico Petruzzelli: "Abbiamo lavorato bene in settimana, come spesso succede quando sei reduce da una vittoria. Sarà una partita difficile, loro sono una neopromossa ma hanno giocatrici esperte. Dovremo fare molta attenzione soprattutto ai loro posti quattro, per noi è molto importante proseguire la nostra scia positiva.