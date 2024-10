L’arsenale dei vigili. Droni, moto, biciclette e pure un’Accademia. La rivoluzione in divisa (Di domenica 27 ottobre 2024) Agenti di quartiere in moto e bicicletta, tanta informatica e i Droni. La riorganizzazione del Corpo di polizia localòe è pronta, il lavoro del comandante Giovanni Dongiovanni è terminato ed ecco cosa accrdrà al corpo fra attività specialistiche e tecnologia all’avanguardia con un unico obiettivo: un presidio più capillare del territorio con 120 operatori al servizio della città e che garantiscono lo svolgimento dei servizi articolati su tre turni, 24 ore su 24 (fra i pochi in Lombardia) e 365 giorni l’anno. Gli agenti avranno a disposizione nuove tecnologie e formazione. Ilgiorno.it - L’arsenale dei vigili. Droni, moto, biciclette e pure un’Accademia. La rivoluzione in divisa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Agenti di quartiere ine bicicletta, tanta informatica e i. La riorganizzazione del Corpo di polizia localòe è pronta, il lavoro del comandante Giovanni Dongiovanni è terminato ed ecco cosa accrdrà al corpo fra attività specialistiche e tecnologia all’avanguardia con un unico obiettivo: un presidio più capillare del territorio con 120 operatori al servizio della città e che garantiscono lo svolgimento dei servizi articolati su tre turni, 24 ore su 24 (fra i pochi in Lombardia) e 365 giorni l’anno. Gli agenti avranno a disposizione nuove tecnologie e formazione.

