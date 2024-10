Liberoquotidiano.it - "La risposta dell'Iran? Cosa succede ora": la previsione del generale Tricarico è chiara

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Le prime reazioniiane non sembrano essere bellicose. Hanno puntato a minimizzare": ilLeonardo, presidentea Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis) ed ex capo di Stato maggiore'Aeronautica militare, lo ha detto a LaPresse a proposito'attacco militare lanciato da Israele la notte scorsa. Si ipotizza, insomma, che il raid di Tel Aviv non scatenerà reazioni pericolose. Il timore, infatti, è sempre lo stesso: una escalation senza precedenti. "Credo che non ci sarà un'ulteriore- ha proseguito- la strategia di fondo di Teheran è comunque quella di non entrare in un conflitto aperto con Israele. Anche se volesse farlo, non ne ha la forza". L', secondo il, potrebbe chiuderla qui anche per il tipo di attacco ricevuto: "Ladi Tel Aviv era prevedibile.