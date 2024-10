La Fiorentina ci prende gusto, 5 gol anche alla Roma: giallorossi nel baratro, in dieci e umiliati (Di domenica 27 ottobre 2024) La Fiorentina sorprende la Roma con la coppia Kean-Beltran nel primo tempo: 3-1 per i gigliati che siglano il poker nella ripresa con il classico ex di turno, Bove prima dell'umiliante autogol di Hummels per il definitivo 5-1. Fanpage.it - La Fiorentina ci prende gusto, 5 gol anche alla Roma: giallorossi nel baratro, in dieci e umiliati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lasorlacon la coppia Kean-Beltran nel primo tempo: 3-1 per i gigliati che siglano il poker nella ripresa con il classico ex di turno, Bove prima dell'umiliante autogol di Hummels per il definitivo 5-1.

La Fiorentina ci prende gusto, 5 gol anche alla Roma: giallorossi nel baratro, in dieci e umiliati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 92' FINISCE QUI! LA FIORENTINA BATTE 5-1 LA ROMA! 90' Due minuti di recupero. 88' Non ce la fa Comuzzo, che esce dal campo. Fiorentina in dieci e parità ristabilita in campo per questi ultimi ... (Firenzetoday.it)

Il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Roma, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Partita a senso unico con i ragazzi di Raffaele Palladino che dopo pochi minuti sbloccano la partita con la rete di ... (Sportface.it)

Si preannuncia un'estate di calcoli e sostituzioni in casa Fiorentina, visti i tanti giocatori presenti nella rosa viola presi con la formula ... 45' assieme all'Europa ci sono da versare 7,5 ... (tuttomercatoweb.com)

Gotti confermato È una gran bella Fiorentina, quella che si traveste da tennista e certifica la crisi nera del Lecce con un pesantissimo 6-0 rifilato a domicilio ai salentini in quel del Via del ... (informazione.it)

La Fiorentina si prende i primi tre punti europei e guarda con meno preoccupazione ... Speriamo non sia nulla di grave”. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni stasera al Kybunpark di San Gallo: ... (calciostyle.it)