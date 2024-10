Quotidiano.net - Israele, camion contro la fermata del bus a Tel Aviv: decine di feriti. “E’ attentato”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tel, 27 ottobre 2024 - Unsi è schiantatounadell'autobus a nord di Telprovocando almeno 50in quello che sembra un nuovo– secondo la polizia - nel contesto della guerra in Medio Oriente. La zona - Glilot, vicino Herzliya - è sede del quartier generale del Mossad e di diverse unità dell'intelligence dell'Idf, tra cui l'Unità 8200, riporta il Times of Israel. Teheran intanto si riserva il “diritto di rispondere legalmente e legittimamente all'aggressione israeliana”: così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in una lettera inviata al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e alla presidenza del Consiglio di sicurezza. Nella notte ancora un raid israeliano nella periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah.