Ilnapolista.it - Inzaghi ne esce a pezzi, prende gol in contropiede sul 4-2. Thiago Motta bravo a non perdere la testa

(Di domenica 27 ottobre 2024)negol insul 4-2.a nonlaQuando una squadra come l’Inter ria non vincere dopo avere avuto la partita in pugno, essere stato sul 4-2, non si può non parlare dell’allenatore. È finita 4-4. I nerazzurri sono stati in vantaggio 4-2, hanno pensato di aver avuto il match in pugno e hanno cominciato a gigioneggiare. Gli uomini disono riusciti are gol in ripartenza sul 4-2. Roba da ritiro del patentino. Il punto è che l’Inter ha dimostrato di essere nettamente la squadra più forte della Serie A. Poi, però, i match devi vincerli. Altrimenti finisci che ti fai male da solo. La squadra diresta la netta favorita del campionato, anche se ha quattro punti di ritardo dal Napoli. Ma quando sprechi troppo, poi la paghi.