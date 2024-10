Inter-news.it - Inter-Juventus 4-4, le statistiche: tutti i dati di un derby pazzo!

(Di domenica 27 ottobre 2024)è terminata con un clamoroso 4-4 a San Siro,d’Italia valido per la nona giornata di Serie A. Doppiette per Zielinski e Yildiz. Ben otto gol e tantissime emozioni.di. PARI ASSURDO –d’Italia incredibile al Meazza tra, che se le danno di santa ragione nel vero senso della parola. Due doppiette a testa per Piotr Zielinski e Kenan Yildiz, poi in gol anche Mkhitaryan, Weah, Vlahovic e Dumfries. Una partita assurda già nel primo tempo chiuso sul risultato di 3-2 dell’, che era passata in vantaggio per poi farsi rimontare e contro-rimontare nuovamente. Nella ripresa, rimonta dellada 4-2 a 4-4. Un match incredibile e allo stesso tempo molto equilibrato, come attesta anche il possesso palla: 47% nerazzurro contro il 53% della