Imprese nuovi strumenti per pmi territorio | nasce l’Elite Campania Hub

Con l'obiettivo di mettere a disposizione strumenti e soluzioni per accelerare e supportare la crescita delle migliori Imprese del territorio campano, nasce l'Elite Campania Hub" realizzato da Elite – Gruppo Euronext in collaborazione con Sviluppo Campania, finanziaria della Regione Campano . Elite è l'ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, che supporta le piccole e medie Imprese nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking.

