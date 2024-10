Halle Berry nega di essere stata scelta per il film Amore estremo prima di Jennifer Lopez (Di domenica 27 ottobre 2024) La star premio Oscar ha smentito di essere stata vicina ad interpretare la protagonista femminile nel film con Ben Affleck. Halle Berry non è mai stata scelta per interpretare la protagonista nel film Amore estremo - Tough Love del 2003, in cui recitarono insieme Ben Affleck e Jennifer Lopez. Secondo alcune voci, l'attrice era stata selezionata per il film. I rumor indicavano proprio la star di Catwoman come la prima scelta per il ruolo di Ricky prima che venisse confermata J.Lo. Considerando il flop al quale è andato incontro il film, probabilmente non ci sarebbero stati rimpianti da parte della star, che ha comunque smentito tutte le voci in circolazione. Niente di vero "Non è vero, assolutamente no" ha spiegato Movieplayer.it - Halle Berry nega di essere stata scelta per il film Amore estremo prima di Jennifer Lopez Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La star premio Oscar ha smentito divicina ad interpretare la protagonista femminile nelcon Ben Affleck.non è maiper interpretare la protagonista nel- Tough Love del 2003, in cui recitarono insieme Ben Affleck e. Secondo alcune voci, l'attrice eraselezionata per il. I rumor indicavano proprio la star di Catwoman come laper il ruolo di Rickyche venisse confermata J.Lo. Considerando il flop al quale è andato incontro il, probabilmente non ci sarebbero stati rimpianti da parte della star, che ha comunque smentito tutte le voci in circolazione. Niente di vero "Non è vero, assolutamente no" ha spiegato

