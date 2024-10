GiapponeIshiba | da voto giudizio severo

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) 16.20 Gli elettori hanno espresso un "" nei confronti del Partito Liberal Democratico al governo. Questo il primo commento del primo ministro giapponese Ishiba sugli exit poll che indicano per il suo partito la perdita della maggioranza in Parlamento, per la prima volta dal 2009. "Stiamo ricevendo un" ha detto Ishiba. Secondo le proieizioni il Partito Liberal Democratico perde la maggioranza alla Camera Bassa e rischia anche di non avere i numeri per governare con il suo alleato Komeito.