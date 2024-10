Formazioni ufficiali Lazio-Genoa | Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi, partita valevole per la nona giornata di. Ottimo momento di forma per i biancocelesti, che vogliono dar seguito al successo in Europa League e inseguono i tre punti davanti ai propri tifosi per restare in scia delle prime della classe. Non se la passa troppo bene invece il, che proverà a fare il possibile per strappare almeno un pareggio così da non lasciare l’Olimpico a mani vuote. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.