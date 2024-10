Ilgiorno.it - Esperti di disagio giovanile: "Una sofferenza cronica"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Ilha superato ogni limite. Bisogna cercare i ragazzi e aiutarli prima che ladiventi, come accade attorno ai 22 anni". Simone Feder, psicologo della Casa del giovane che si occupa di chi ha problemi di dipendenza, vede adolescenti sempre più giovani bussare alle porte di via Lomonaco per chiedere aiuto. "Ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari sono i problemi più frequenti – aggiunge – ma si affacciano anche dipendenze da criptovalute. E poi ci sono i gesti di autolesionismo, che stanno trasformando le sale professori in infermerie". Un centinaio di studenti delle superiori pavesi con altrettanti medici ieri hanno partecipato al convegno “Adolescenti,, violenza: comprendere e prevenire un fenomeno in crescita“.