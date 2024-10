Gaeta.it - Emergenza frane in Emilia-Romagna: situazione critica a Ca’ di Sotto

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La frana che ha interessato Ca’ di, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, si è rivelata una delle principali criticità idrogeologiche in. Questa frana, riattivatasi dopo circa trent’anni di inattività, si estende per un chilometro e mezzo e presenta un fronte largo 300 metri. Attualmente, le autorità locali stanno affrontando lacon urgenza, in quanto il suo movimento sta causando problemi significativi per la sicurezza dei residenti e l’ambiente circostante. Evacuazioni e messa in sicurezza degli abitanti Nelle ultime ore, in un’azione precauzionale, circa settanta persone che vivono a monte e a valle della frana hanno subito un’evacuazione.