Elezioni Liguria, Orlando atteso al seggio da ex partigiano 102enne (Di domenica 27 ottobre 2024) Nel suo seggio a La Spezia per le Elezioni regionali in Liguria, Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, ha trovato ad aspettarlo Elio Ferrari, ex partigiano di 102 anni, che aveva saputo dai rappresentanti di lista del suo arrivo. "L'ho aspettata con piacere, la vedo sempre in televisione, ma dal vivo è più bello", ha detto l'anziano che ha raccontato di essere un ex alpino, oltre che un ex partigiano.

