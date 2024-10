Inter-news.it - Dumfries: «Inter sbagliato troppi passaggi. Dobbiamo lavorare»

(Di domenica 27 ottobre 2024)dopo-Juventus terminato clamorosamente sul risultato di 4-4, suTV ha commentato con rammarico questa sfida, soprattutto dopo il vantaggio iniziale di 4-2. PAREGGIO IN RIMONTA – Denzeldopo-Juventus suTV ha parlato così: «continuare aperchéfare meglio. Stavamo controllando la gara, lo abbiamo fatto quasi per tutto il match. Ci è mancata un po’ di lucidità , oggi potevamo portare a casa una vittoria importante. Abbiamotroppe palle nell’uno contro uno. La nostra qualità era soprattutto quella difensiva, difendevamo bene come squadra. È un momento in cui concediamo troppe gol,parlarne insieme e cercare di migliorare in questo».