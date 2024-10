Busto Arsizio-Scandicci oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quarta giornata di andata diA1di. Le farfalle, guidate ora da Enrico Barbolini (arrivato al posto dell’esonerato Caprara), vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare i primi punti della stagione e rilanciarsi in classifica. Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà la squadra di Marco Gaspari, uscito con un bel successo in tre set contro Perugia all’esordio in panchina nella terza giornata. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 ottobre all’E-Work Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Eurotek Uybae Savino Del Benedella massimadel campionato italiano.