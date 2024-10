Thesocialpost.it - Auto si schianta contro una chiesa e la distrugge: “C’è un morto”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba a Lovoleto, nel comune di Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. Un uomo di 30 anni èdopo aver perso illlo della sua, che è uscita di strada e ha colpito un antico oratorio situato a bordo della carreggiata. L’impatto ha causato danni significativi alla struttura storica. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, mentre l’Anas ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto della Strada Statale Porrettana in corrispondenza del chilometro 106.500 per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei detriti. L'articolosiunae la: “C’è un” proviene da The Social Post.