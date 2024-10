Alta tensione tra i prof. "Rivogliamo Raimondo": che succede ad Amici (Di domenica 27 ottobre 2024) Come è stato evidente anche nella puntata di oggi domenica 27 ottobre del talent più amato d'Italia, “Amici” di Maria De Filippi, i continui scontri tra i professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono praticamente diventati il fulcro del programma. Le tensioni tra i due insegnanti si intensificano, soprattutto quando si tratta dei loro allievi. Zerbi, come noto, non risparmia critiche, definendo le performance degli studenti di Pettinelli "finte" o "cringe", e suscitando la conseguente sua difesa appassionata della Pettinelli. Questi battibecchi accesi stanno quindi quasi monopolizzando l'attenzione del pubblico, che sembra più interessato ai loro confronti che alle esibizioni. Iltempo.it - Alta tensione tra i prof. "Rivogliamo Raimondo": che succede ad Amici Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Come è stato evidente anche nella puntata di oggi domenica 27 ottobre del talent più amato d'Italia, “” di Maria De Filippi, i continui scontri tra iessori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono praticamente diventati il fulcro del programma. Le tensioni tra i due insegnanti si intensificano, soprattutto quando si tratta dei loro allievi. Zerbi, come noto, non risparmia critiche, definendo le performance degli studenti di Pettinelli "finte" o "cringe", e suscitando la conseguente sua difesa appassionata della Pettinelli. Questi battibecchi accesi stanno quindi quasi monopolizzando l'attenzione del pubblico, che sembra più interessato ai loro confronti che alle esibizioni.

