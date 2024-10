Sport.quotidiano.net - Volley donne serie B. Olimpia Teodora, nuove divise. E al PalaCosta riceve Teramo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Finalmente in campo! Dopo l’inizio in trasferta (vittoria 3-2 sul campo del quotato Jesi) l’ritrova il, impianto da cui mancava dai tempi della A2, terminati con la stagione 2021/22. L’esordio interno, previsto per sabato scorso contro Conegliano, è stato infatti rinviato per le conseguenze dell’alluvione. Il recupero è stato fissato per martedì 29 ottobre, con inizio alle ore 20 e spostamento alla palestra scolastica Mattioli. Rinviata al 5 novembre anche la trasferta di Forlì a Castel D’Azzano. Oggi, invece, si disputa regolarmente la terza giornata. Al Costa l’affronterà il, formazione che all’esordio aveva perso proprio a Conegliano, ma che si è rifatta sette giorni dopo, travolgendo in casa il Padova, raggranellando così i suoi primi tre punti.