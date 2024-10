Gaeta.it - Violenza giovanile a Piacenza: tragedia di una ragazza di 13 anni, il dolore della famiglia

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità diè scossa da un grave episodio diche ha portato alla tragica morte di unadi soli 13. L’evento ha scatenato un acceso dibattito sui temidi genere e delle relazioni affettive tra i più giovani. La sorella maggiorevittima ha messo in luce una situazione preoccupante, affermando che la giovane non era pazza né depressa, ma piuttosto l’ennesima vittima di un contesto di. Il drammadiLa tragica vicenda si è consumata lunedì scorso a, dove la giovane studentessa, che doveva compiere 14, è caduta da un balcone di un palazzo situato in via IV Novembre. Stando alle ricostruzioni, la giovane si è precipitata nel cortile condominiale sottostante, sotto gli occhi di un ragazzo albanese di 15, attualmente sotto indagine.