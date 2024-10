Sport.quotidiano.net - Unieuro non solo per la classifica. Con Rimini tradizione da perpetuare

(Di sabato 26 ottobre 2024) È la vigilia dell’atteso derby di, in cui Forlì (domani alle 18 al Flaminio) cercherà di strappare una vittoria che significherebbe tanto, dato che la storica avversaria è a tutti gli effetti una contendente per l’alta; un successo che permetterebbe pure di portar avanti una certapositiva. Proprio nell’impianto riminese, in particolare, il feeling coi due punti è particolarmente positivo: la Pallacanestro 2.015, in quattro gare disputate in riva all’Adriatico, non ha mai perso. Così come l’ha sempre puntualmente spuntata negli ultimi due anni di A2. Il primo incrocio risale alla stagione del debutto della nuova società forlivese, nel campionato di serie B 2015/16. Gli avversari, all’epoca, erano ancora i Crabs e nel corso della stagione si proposero ben quattro sfide, tra regular season e playoff, equamente divise tra match in casa e in trasferta.