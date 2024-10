Trucco anni ’80, è tempo di revival (Di sabato 26 ottobre 2024) I look di bellezza del decennio più eclettico del secolo scorso, successivamente, a volte, considerati un po’ kitsch, stanno vivendo una stagione di rinascita, anche grazie al ritorno delle commedie romantiche ispirate a quel periodo, alla musica pop con richiami vintage e dalla voglia di gioco e divertimento, tipica di quell’epoca, che sta conquistando le nuove generazioni. Colorati, audaci ed esuberanti, gli anni ’80 restano indimenticabili in particolare per chi li ha vissuti da teenager, tra walkman, spalline e lacca spray. Anche le star amano il make-up vintage Oggi assistiamo a un revival di quel mood spensierato, animato dalla nostalgia per un passato felice e alimentato dalle tendenze cicliche della moda, riproposte ogni volta in chiave più contemporanea. Quotidiano.net - Trucco anni ’80, è tempo di revival Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) I look di bellezza del decennio più eclettico del secolo scorso, successivamente, a volte, considerati un po’ kitsch, stanno vivendo una stagione di rinascita, anche grazie al ritorno delle commedie romantiche ispirate a quel periodo, alla musica pop con richiami vintage e dalla voglia di gioco e divertimento, tipica di quell’epoca, che sta conquistando le nuove generazioni. Colorati, audaci ed esuberanti, gli’80 restano indimenticabili in particolare per chi li ha vissuti da teenager, tra walkman, spalline e lacca spray. Anche le star amano il make-up vintage Oggi assistiamo a undi quel mood spensierato, animato dalla nostalgia per un passato felice e alimentato dalle tendenze cicliche della moda, riproposte ogni volta in chiave più conranea.

