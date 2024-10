Thunderbolts*, la squadra avrà un ruolo “enorme” in Avengers Doomsday? (Di sabato 26 ottobre 2024) Thunderbolts*, la squadra avrà un ruolo “enorme” in Avengers Doomsday? Questa settimana sono mancate le notizie sui film a fumetti, ma abbiamo un paio di indiscrezioni sui prossimi due film Avengers: Doomsday e Secret Wars che ci accompagneranno nel fine settimana. Secondo MTTSH, i personaggi che compongono la squadra del prossimo film sui Thunderbolts* avranno un ruolo “enorme” in Avengers: Doomsday. Questo confermerebbe una precedente indiscrezione secondo la quale questo “gruppo di disadattati meno atteso” si rivelerà in realtà come i New Avengers (da qui l’asterisco nel titolo). Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 26 ottobre 2024), laun” in? Questa settimana sono mancate le notizie sui film a fumetti, ma abbiamo un paio di indiscrezioni sui prossimi due filme Secret Wars che ci accompagneranno nel fine settimana. Secondo MTTSH, i personaggi che compongono ladel prossimo film suiavranno un” in. Questo confermerebbe una precedente indiscrezione secondo la quale questo “gruppo di disadattati meno atteso” si rivelerà in realtà come i New(da qui l’asterisco nel titolo).

