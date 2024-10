Sport.quotidiano.net - "Sella, lavoriamo in prospettiva. Le gare da vincere arriveranno"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo una settimana trascorsa interamente a lavorare in palestra, evento raro in questo avvio di stagione fitto di impegni infrasettimanali, Cento si mette in viaggio direzione Desio, dove domani alle 18 sfiderà Cantù. Brianzoli primi della classe, assieme a Rimini e Rieti, e reduci da una striscia positiva di cinque vittorie consecutive, l’opposto esatto della Benedetto in termini di sconfitte. Ma ladovrà guardare prima a sè stessa, senza stare a pensare troppo a chi si troverà di fronte, proprio come ha chiesto alla vigilia coach Di Paolantonio. "I ragazzi stanno bene, a parte i soliti acciacchi di routine, stiamo cercando di recuperare tutti per questa sfida – ha commentato l’allenatore biancorosso –. Oggi non ci deve interessare il nostro avversario, ma dobbiamo focalizzarci di più su noi stessi, continuando a lavorare su ciò che è andato o non è andato bene.