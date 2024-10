Ilgiorno.it - San Rocco al Porto, al mago dei sughi la prima cittadinanza onoraria. Pietro Casella: "Io partito dal nulla"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sanal(Lodi) – Circa 400milioni di bustine monodose, con scritto “Prodotto a Sanal”, distribuite annualmente in Italia. E’ uno dei biglietti da visita che ha reso leader mondiale l’azienda Formec Biffi, il cui presidente e fondatoreè stato accolto il 26 ottobre 2024, dal sindaco Matteo Delfini, all’auditorium del paese, perché destinatario dellalocale.si è raccontato umilmente, partendo dalla storia della sua vita, fatta di fatica e idee: dai primi passi in Unilever, in laboratorio, per poi realizzare la propria azienda. Realtà che è nata per fare prodotti a marca privata e poi ha acquisito il marchio Biffi ed è riuscita a entrare, col suo brand, nella grande distribuzione e ancora oggi è tra le migliori d'Italia. “Ringrazio soprattutto i dipendenti e collaboratori e chi sta in produzione.