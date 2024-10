Iltempo.it - Salute, a Bologna la campagna informativa multicanale 'Metti la psoriasi fuori gioco'

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Arriva a, domani 27 ottobre, lala', un'iniziativadi sensibilizzazione sullapromossa da Ucb Pharma. Nata per sensibilizzare l'opinione pubblica, sui sintomi e le cause della malattia, a promuovere comprensione e supporto per chi è affetto da, a combattere lo stigma ad essa associato, favorendo il dialogo con medici e specialisti, la- si legge in una nota - è patrocinata da Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse), Adipso (Associazione per la Difesa deglici), Apiafco (Associazioneci Italiani Amici della Fondazione Corazza) e Anap (Associazione Nazionale per gli Amici per la Pelle), ha come testimonial Claudio Marchisio, ex calciatore e da anni affetto da questa patologia.