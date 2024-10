Roma, irruzione nella sede di Booking. La protesta delle associazioni contro caro-affitti e overtourism: «Il tuo B&B, il nostro sfratto» (Di sabato 26 ottobre 2024) «Il tuo B&B, il nostro sfratto». Recita così lo striscione che nella mattinata di oggi, sabato 26 ottobre, è apparso davanti alla sede legale di Booking a Roma. Gli uffici dell’agenzia di viaggi online sono stati invasi da un gruppo di attivisti intenti a denunciare «la proliferazione del fenomeno degli affitti brevi, del caro affitti e dell’overtourism, che registra un’accelerazione senza precedenti nella città di Roma, anche in virtù dell’approssimarsi del Giubileo». Dietro l’azione di protesta c’è una rete di sigle, associazioni e comitati, tra cui Nonna Roma, Circolo Arci Sparwasser, Csa Brancaleone, Spintime e non solo. L’irruzione nella sede di Booking Agenzie di viaggi online come Booking e AirBnb vengono considerate tra i principali responsabili del costo degli affitti in città e del fenomeno dell’overtourism, ossia del sovraffollamento turistico. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024) «Il tuo B&B, il». Recita così lo striscione chemattinata di oggi, sabato 26 ottobre, è apparso davanti allalegale di. Gli uffici dell’agenzia di viaggi online sono stati invasi da un gruppo di attivisti intenti a denunciare «la proliferazione del fenomeno deglibrevi, dele dell’, che registra un’accelerazione senza precedenticittà di, anche in virtù dell’approssimarsi del Giubileo». Dietro l’azione dic’è una rete di sigle,e comitati, tra cui Nonna, Circolo Arci Sparwasser, Csa Brancaleone, Spintime e non solo. L’diAgenzie di viaggi online comee AirBnb vengono considerate tra i principali responsabili del costo degliin città e del fenomeno dell’, ossia del sovraffollamento turistico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una via per Alda Merini a Roma - Gotor : "Concludo così il mio viaggio nella nuova toponomastica" - A Casal Boccone una strada dedicata alla poetessa Alda Merini. La targa è stata svelata venerdì 25 ottobre dal presidente del municipio III, Paolo Marchionne e dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, che ha scelto proprio questa intitolazione ... (Romatoday.it)

Johnny Depp oggi a Roma - centinaia di fan sul tappeto rosso : cosa farà la star nella Capitale - Roma, 26 ottobre 2024 - Johnny Depp sta per arrivare a Roma, centinaia di fan stanno affollando il red carpet della Festa del Cinema in attesa di poterlo vedere in carne e ossa. Grande attesa dei fan del 'Pirata dei Caraibi', che si sono assiepati ... (Quotidiano.net)

Blitz nella sede di Booking a Roma per protestare contro b&b - sfratti e affitti brevi - Un blitz nella sede legale di Booking, la nota piattaforma di prenotazione per alberghi e b&b, per denunciare il fenomeno del caro affitti. Attivisti di Nonna Roma, Circolo Arci Sparwasser, CSA Brancaleone, Spintime, nell'ambito del Social ... (Romatoday.it)

Bomba d’acqua sul litorale di Roma : Civitavecchia e Santa Marinella sott’acqua - Aurelia allagata - Un violento nubifragio si è abbattuto nella tarda mattinata di oggi, 25 ottobre, sul litorale a Nord di Roma: sott'acqua Santa Marinella e Civitavecchia. Allagato un tratto di Aurelia.Continua a leggere (Fanpage.it)