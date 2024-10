Rissa in centro storico, Marino (Comitato): “Pretendiamo azioni efficaci” (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un altro episodio di violenza nel nostro centro storico. Via Erik Mutarelli si è trasformata in un ring. Quanto accaduto ci lascia sgomenti. Apprezziamo, da sempre, l’operato delle forze dell’ordine ma questa ultima Rissa ci spinge a chiedere un ulteriore sforzo. I luoghi “caldi” sono sempre gli stessi, più volte citati e sotto gli occhi di tutti (compresi gli agognati turisti). Ogni fine settimana, infatti, il Corso Garibaldi è preso di mira da bande di giovani maleducati, violenti e con carente senso civico. Botte, schiamazzi, atti vandalici ed imprecazioni sembrano essere l’unico linguaggio utilizzato da costoro. C’è un enorme problema di educazione, di perdita di valori e di mancata integrazione. Pretendiamo azioni efficaci. Anteprima24.it - Rissa in centro storico, Marino (Comitato): “Pretendiamo azioni efficaci” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un altro episodio di violenza nel nostro. Via Erik Mutarelli si è trasformata in un ring. Quanto accaduto ci lascia sgomenti. Apprezziamo, da sempre, l’operato delle forze dell’ordine ma questa ultimaci spinge a chiedere un ulteriore sforzo. I luoghi “caldi” sono sempre gli stessi, più volte citati e sotto gli occhi di tutti (compresi gli agognati turisti). Ogni fine settimana, infatti, il Corso Garibaldi è preso di mira da bande di giovani maleducati, violenti e con carente senso civico. Botte, schiamazzi, atti vandalici ed imprecsembrano essere l’unico linguaggio utilizzato da costoro. C’è un enorme problema di educazione, di perdita di valori e di mancata integrazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monte Castello - appaltati i lavori del centro storico - La scorsa settimana sono stati aggiudicati dalla stazione unica appaltante i lavori relativi alla manutenzione straordinaria di via Rossini e piazza della Libertà nel centro storico di Monte Castello, importante frazione di Mercato Saraceno. Il ... (Ilrestodelcarlino.it)

Negozio del centro storico svuotato dai ladri : rubati arredi e abbigliamento - Furto con scasso, la notte scorsa, ai danni del negozio ‘Done Deal’ al civico 7 di piazza Martiri Triestini, alle spalle della Prefettura di Foggia. Amara sorpresa per la titolare, chiamata alle 7 dalla Polizia, probabilmente allertata da un ... (Foggiatoday.it)

Aggiudicati i lavori nel centro storico di Monte Castello - riqualificazione da 460mila euro - L'amministrazione comunale di Mercato Saraceno informa sono stati aggiudicati dalla stazione unica appaltante i lavori relativi all'appalto per la "Manutenzione straordinaria di via Rossini e Piazza della Libertà" nel centro storico di Monte ... (Cesenatoday.it)

Torna "Modugno Wine&Food Festival" - sapori e musica dal vivo tra i vicoli del centro storico - È in arrivo in Puglia un'esperienza multisensoriale: il Modugno Wine&Food Festival torna per la sua terza edizione, promettendo un viaggio tra i sapori autentici pugliesi e la magia di un centro storico. Il 31 ottobre e l'1 novembre, a partire ... (Baritoday.it)