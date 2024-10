Notizie.com - Ora solare, impennata di infarti. Il neurologo: “Abolirla per sempre”

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Col cambio dell’orao legale c’è un’di, non dobbiamo fare drammi” ma la comunità scientifica è contraria“. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’ora, precisamente alle 3.00 dovremo spostare le lancette dell’orologio un’ora in dietro. Avremo la possibilità di dormire un’ora in più, ma le giornate si accorceranno portandocipiù verso l’inverno. Ora, i rischi: parla l’esperto (Notizie.com)Ormai da diversi anni si discute sulla possibilità di eliminare l’ora legale e lasciare quellaper dodici mesi, anche perché la comunità scientifica spesso si è pronunciata sugli effetti negativi che può avere sulla salute. “Quando cambia l’ora legale oil lunedì successivo c’è un’dinella popolazione.