Napoli Conte si veste da pompiere | Ho dovuto calmare i ragazzi

(Di sabato 26 ottobre 2024)ancora vittorioso e ancora primo in classifica, il racconto di Antoniosu cosa è successo durante la partita contro il Lecce E’ servito un gol nell’ultimo quarto di gara di Di Lorenzo, al, per avere ragione del Lecce al ‘Maradona’ e proseguire la striscia vincente. Quarto successo di fila per i partenopei, ma con una certa fatica, di fronte all’arcigna resistenza dei pugliesi che hanno anche creato più di qualche problema in ripartenza alla capolista. Il risultato consente comunque agli azzurri di allungare in testa almeno per il momento e aspettare i risultati delle altre.sida: “Ho” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Al tecnico Antonio, ovviamente, viene chiesto un parere sul big match di domani alle 18.