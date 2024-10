Sbircialanotizia.it - Meteo: Anticiclone in arrivo, ecco cosa ci aspetta fino al Ponte di Ognissanti

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La prossima settimana si prospetta come un viaggio piuttosto movimentato, almeno in termini atmosferici. Cominciamo con una buona notizia: l’sta per rafforzarsi, e con lui ci porterà un po’ di pace climatica, dopo un weekend che promette di essere abbastanza turbolento, specie al Nordovest e in Sardegna. Nontevi però che tutto cambi in