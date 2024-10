Marsiglia-Paris Saint Germain (domenica 27 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. De Zerbi al suo primo Classique contro Luis Enrique (Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiude il nono turno di Ligue1 e lo fa con quella che è la più grande rivalità del calcio transalpino, più che mai infiammata dalla rinascita del Marsiglia che non ha nascosto la volontà di lottare ad armi pari contro il multimilionario Paris Saint Germain. I Phoceens vengono dallo 0 a 5 di Montpellier, risultato che mette alle spalle le ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Marsiglia-Paris Saint Germain (domenica 27 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. De Zerbi al suo primo Classique contro Luis Enrique Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiude il nono turno di Ligue1 e lo fa con quella che è la più grande rivalità del calcio transalpino, più che mai infiammata dalla rinascita delche non ha nascosto la volontà di lottare ad armi pariil multimilionario. I Phoceens vengono dallo 0 a 5 di Montpellier, risultato che mette alle spalle le ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cori omofobi dei tifosi del Psg contro Rabiot e il Marsiglia : la Ligue One apre un’inchiesta - Cori omofobi da parte dei tifosi del Paris Saint-Germain nel corso dell’ultima gara in casa, vinta contro il Strasburgo: nel mirino i rivali del Marsiglia, prossimi avversari in campionato, e in particolare Adrien Rabiot. Il centrocampista ex ... (Ilfattoquotidiano.it)

La rinascita del Marsiglia col trio Benatia-De Zerbi-Longoria. Rmc Sport : “Con il Lione vittoria coi contro-co***oni” - Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha vinto 3-2 contro il Lione in dieci uomini, dopo l’espulsione del difensore Balerdi, avvenuta nei primi minuti di gioco. Al momento il club è primo in classifica in Ligue 1, a pari punti con Psg e Monaco. ... (Ilnapolista.it)

Ligue 1, il programma del 9° turno: stasera primo Le Classique per De Zerbi - Una delle partite più attese dell'anno in Francia si giocherà stasera, alla nona giornata di Ligue 1: Roberto De Zerbi vivrà. (tuttomercatoweb.com)

We Eventi - Domenica un torneo di sole professioniste a Riva di Chieri. E all'orizzonte spunta il Paris Saint-Germain... - C'è infatti un top club mondiale che ha di fatto accettato l'invito della We Eventi, anche se deve ancora sciogliere la riserva sulle annate e soprattutto sul torneo cui intende prendere parte: è il ... (11giovani.it)

Psg, Thiago Motta in pole per il ruolo da allenatore: le ultime - Il Paris Saint Germain non se la sta passando benissimo e con esso neanche Tuchel. L'allenatore tedesco ex Borussia Dortmund sembrerebbe infatti in procinto di lasciare i parigini nelle prossime ore ... (fantacalcio.it)

